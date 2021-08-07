Олимпийский чемпион Садулаев будет знаменосцем на церемонии закрытия ОИ

Токио, 7 августа. Борец Абдулрашид Садулаев будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады.

Российский борец Абдулрашид Садулаев, скорее всего, будет знаменосцем сборной России на закрытии Игр в Токио. Об этом сообщает журналист Василий Конов в Telegram-канале, ссылаясь на руководителя Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

Садулаев в субботу победил американца Кайла Снайдера (6:3) и стал двукратным олимпийским чемпионом. Кроме того, 25-летний спортсмен является четырехкратным чемпионом мира и Европы по вольной борьбе.

Напомним, знаменосцами сборной России на открытии ОИ в Токио были фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.