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Олимпийский чемпион Садулаев будет знаменосцем на церемонии закрытия ОИ

  /   Обновлено: 07 августа 2021 16:17
Олимпиада-2020 в Токио
Олимпийский чемпион Садулаев будет знаменосцем на церемонии закрытия ОИ
Global Look Press  /  Kadir Caliskan via www.imago-ima/www.imago-images.de

Токио, 7 августа. Борец Абдулрашид Садулаев будет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Олимпиады.

Российский борец Абдулрашид Садулаев, скорее всего, будет знаменосцем сборной России на закрытии Игр в Токио. Об этом сообщает журналист Василий Конов в Telegram-канале, ссылаясь на руководителя Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

Садулаев в субботу победил американца Кайла Снайдера (6:3) и стал двукратным олимпийским чемпионом. Кроме того, 25-летний спортсмен является четырехкратным чемпионом мира и Европы по вольной борьбе.

Напомним, знаменосцами сборной России на открытии ОИ в Токио были фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

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олимпиада сборная россии садулаев
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