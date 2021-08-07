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Глава ОКР обратится в международную федерацию из-за нечестного судейства на ОИ

  /   Обновлено: 07 августа 2021 16:48
Спорт
Глава ОКР обратится в международную федерацию из-за нечестного судейства на ОИ
olympic.ru  /  Олимпийский комитет России

Токио, 7 августа. Глава ОКР Станислав Поздняков сообщил о подготовке обращения в Международную федерацию гимнастики (FIG) по вопросу судейства на летних Олимпийских играх в Токио.

Олимпийский комитет России не собирается закрывать глаза на судейство соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020. Причиной обращения стала серебряная медаль россиянки Дины Авериной, которая безошибочно выполнила свою программу, в отличие от обладательницы золота из Израиля, уронившей ленту во время выступления.

«Сразу после завершения финала у гимнасток мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию мы не будем. Уже готовим официальные обращения в международную федерацию. Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившемся Олимпийском турнире», — сообщил Поздняков в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что ОКР приложит все усилия, чтобы добиться прозрачности прошедшего судейства, после чего планируется обнародовать результаты. По его словам, тренеры и спортсмены сделали все, что от них зависело, чтобы исправить оценку судей.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судейство личного многоборья на токийской Олимпиаде запомнится как одно из самых позорных. Она считает, что израильтянка не заслужила золото, которое ей присудили.

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