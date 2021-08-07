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Пожар в якутском селе Бясь-Кюель локализовали

  /   Обновлено: 07 августа 2021 16:15
Происшествия
Пожар в якутском селе Бясь-Кюель локализовали
60.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Якутск, 7 августа. Пожар в якутском селе Бясь-Кюель локализован, заявил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии верховой пожар перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу. Более 30 домов 8 хозяйственных построек были уничтожены, пишет ФАН.

Среди мирного населения пострадавших нет. Их вовремя эвакуировали из населенного пункта. На тушение пожара в селе привлекли 339 человек и 51 единицу техники. Пожарным удалось отстоять 225 домов. Власти обещали отстроить сгоревшие дома за счет республиканского бюджета.

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пожар мчс якутия
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