Пожар в якутском селе Бясь-Кюель локализовали

Якутск, 7 августа. Пожар в якутском селе Бясь-Кюель локализован, заявил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян.

В селе Бясь-Кюель Горного района Якутии верховой пожар перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу. Более 30 домов 8 хозяйственных построек были уничтожены, пишет ФАН.

Среди мирного населения пострадавших нет. Их вовремя эвакуировали из населенного пункта. На тушение пожара в селе привлекли 339 человек и 51 единицу техники. Пожарным удалось отстоять 225 домов. Власти обещали отстроить сгоревшие дома за счет республиканского бюджета.