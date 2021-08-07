Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 17:09
17:07
Спорт
Олимпийский комитет России оригинально отметил победу борца из Дагестана на Олимпиаде
17:04
Общество
Бульдог из Владивостока удивил способностью кататься на скейтборде, появилось видео
17:01
Происшествия
Работник стройбазы в Волгограде обнаружил разлагающуюся человеческую ногу
16:57
Происшествия
Работники уральского морга выдали родственникам умершего дедушки тело другого человека
16:57
Общество
«В здравом уме такого не предложат»: Милонов об увеличении рабочей недели
16:56
Экономика
Мировым ценам на газ предрекли рекордный рост этой зимой
16:54
Спорт
Тхэквондист Артамонов рассказал о тренировках в гараже перед Олимпиадой в Токио
16:53
Общество
Мощный ливень привел к частичному подтоплению Ладожского вокзала в Петербурге
16:52
Шоу-бизнес
Светлана Лобода мечтает родить возлюбленному минимум двоих сыновей
16:45
Олимпиада-2020 в Токио
В Госдуме объяснили, почему на Олимпиаде стали засуживать наших спортсменов
Все новости

Ветеран ФСИН рассказал, почему заключенным истринского СИЗО удалось сбежать
Общество
Ветеран ФСИН рассказал, почему заключенным истринского СИЗО удалось сбежать
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 августа 2021 года из изолятора временного содержания в подмосковной Истре сбежало пятеро заключенных. Все беглецы — граждане Молдавии. Четверо из сбежавших подозреваются в мелких кражах, а пятый, Александр Мавриди, обвиняется в исполнении заказного убийства крупного бизнесмена. Сотрудники СК РФ, помимо прочих, отрабатывают версию побега из ИВС с помощью сотрудников охраны. Арестовано двое полицейских, ведется расследование. 

Гипотезы побега

Ветеран ФСИН, полковник внутренней службы в отставке Василий Макеенко считает, что ситуация, способствующая побегу, гораздо сложнее и масштабнее, чем просто «позабытое открытым окошко для передачи пищи в двери камеры изолятора».

«Говорить о причинах того, почему заключенным удался побег, рано. Все подробности выяснит следствие. Я могу лишь предположить, что этому способствовало махровое разгильдяйство сотрудников изолятора. Так, в ИВС не было ориентировки на Александра Мавриди, в которой должно было сообщаться, что заключенный опасен и требует усиленного контроля, ведь его обвиняют в разбое, похищении людей и исполнении заказного убийства», — сказал эксперт.

Ветеран ФСИН признался, что в подкуп полицейских ему верится мало. Он рассудил: даже если среди сотрудников ИВС кто-то оказался нечестным, нельзя не понимать, что за подобное должностное преступление с большой долей вероятности придется ответить.

«Даже большие деньги, полученные от преступников в качестве оплаты за помощь в побеге, могут не пригодиться: самого отловят и посадят, поэтому в подкуп мне не верится. Имеет право на существование версия помощи от сотрудника ИВС, которого сломили путем шантажа или запугивания, например угрозами жизни близких ему людей. Все это выяснит следствие», — уточнил полковник внутренней службы.

Макеенко заметил, что, вероятнее всего, произошедшее ЧП — это элементарная нехватка служебного персонала и утомленность людей, которые несут службу «сутки через сутки». К примеру, в изоляторах не хватает штатных медиков, если что-то происходит, вызывают городскую скорую помощь.

«Денег на ремонт и обновление даже крайне необходимого оборудования в ИВС и в других ведомствах часто не хватает, но, если руководитель такого заведения оптимизирует работу подразделения, найдет, где сэкономить, или изыщет резервы, чтобы отремонтировать сигнализацию и обновить систему видеонаблюдения, это будет расценено как нецелевая трата и самоуправство, ведь бюджетный кодекс сегодня запрещает так делать», — пояснил офицер.

Ветеран ФСИН добавил, что в Великобритании начальнику тюрьмы дают средства после защиты составленного бизнес-плана, поощряется улучшение работы за счет поиска дополнительных ресурсов, и это работает.

Ветеран ФСИН рассказал, почему заключенным истринского СИЗО удалось сбежать
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Как побегут

«Диаспоры и различные землячества на территории России достаточно закрыты, они живут своей жизнью. Зачастую они обладают достаточными ресурсами и связями, чтобы «решать вопросы», в том числе не всегда законные. Возможно, кто-то содействовал ситуации: в случайность того, что в камере перед побегом оказалось пять не знакомых между собой уроженцев Молдавии, которые через пару часов совершили дерзкий побег, поверить сложно. Вряд ли кто-то из подобных «помощников», если они были, знал о побеге, но организовать по просьбе земляков их перевод в одну камеру вполне могли», — предположил собеседник ФАН.

Василий Макеенко отметил, что Мавриди, проходящий по «тяжким» статьям, вполне мог подбить на побег остальных. По словам полковника, сбежавшим с убийцей за компанию воришкам грозило не более пяти лет, но они могли поддаться эмоциям: в тюрьме «стены давят», человеку хочется на волю.

«Скорее всего, беглые преступники воспользуются помощью своих земляков. Очевидно, они попытаются укрыться в Молдавии. Российско-украинская граница хорошо охраняется. Вначале беглецы залягут на дно где-нибудь в глубинке, а потом попытаются попасть в Белоруссию. Там молдавские гастарбайтеры доставят их на грузовике с фруктами или стройматериалами к украинской границе, которую можно нелегально пересечь, пройдя километров 15 по лесу. Если это получится, с территории Украины они с большой долей вероятности проскользнут в Молдавию», — раскрыл вероятные планы беглых зэков уфсиновец.

Макеенко напомнил, что статья 313 Уголовного кодекса России предполагает за групповой побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Этот срок, в зависимости от выясненных обстоятельств побега, может быть добавлен целиком или частично к имеющимся срокам арестантов в случае их поимки.

Ветеран ФСИН рассказал, почему заключенным истринского СИЗО удалось сбежать
pixabay.com  / Ichigo121212

Проблемы ведомства

«Побег заключенных из истринского ИВС вскрыл целый ряд наших проблем, о которых известно, на самом деле, давно. Система изоляторов временного содержания переживает кризис. Они остались, по сути, советскими и не вписываются в жизнь страны и общества, которые сильно изменились после краха СССР», — подчеркнул ветеран ФСИН.

Собеседник ФАН заявил, что кадровая политика в МВД и ФСИН должна быть пересмотрена и изменена. По его словам, надо не бороться с симптомами, а лечить болезнь.

«Последние десять лет руководителями на местах ставят «варягов», причем часто не по профилю: должность может занять армейский или фельдъегерь, это неправильно. У нас не растят и не воспитывают кадры, как это было раньше, в СССР. У нас вместо этого периодически устраивают жесткие проверки и выгоняют», — посетовал бывший сотрудник пеницитарной системы.

Макеенко привел пример: после задержания главы управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова за коррупцию и организацию преступного сообщества, которое действовало несколько лет, почему-то уволили начальника областного управления, который был назначен на должность пять месяцев назад.

«Имеющееся положение о службе в силовых ведомствах не способствует удержанию людей. Квартиры, как это было раньше и как происходит сейчас у военных, в ведомствах не дают. Увольняют за каждый чих, а неуволенные сами бегут — в лучшем случае люди вырабатывают минимум выслуги и уходят. В ведомствах некомплект, на место ушедшего опытного человека берут то, что найдется. На места профессионалов приходят так называемые жертвы ЕГЭ — плохо образованные молодые люди с отсутствующим жизненным опытом», — с горечью признал ветеран ФСИН.

Эксперт обратил внимание, что побег, который произошел в Истре, не случайность, а закономерность. Ветеран допустил, что опять «полетят шапки», потому что «кого-то надо наказать», после чего наверх отрапортуют, что «теперь все хорошо», а потом побег случится в другом месте. Макеенко подчеркнул, что все это неправильно и внутренней политике силовых ведомств необходимы перемены.

Ранее ФАН рассказал о вышедшей на Западе книге с изречениями отбывающего заключение за мошенничество Навального.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ветеран ФСИН рассказал, почему заключенным истринского СИЗО удалось сбежать
молдавия сизо истра преступники побег из тюрьмы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru