Ветеран ФСИН рассказал, почему заключенным истринского СИЗО удалось сбежать

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 августа 2021 года из изолятора временного содержания в подмосковной Истре сбежало пятеро заключенных. Все беглецы — граждане Молдавии. Четверо из сбежавших подозреваются в мелких кражах, а пятый, Александр Мавриди, обвиняется в исполнении заказного убийства крупного бизнесмена. Сотрудники СК РФ, помимо прочих, отрабатывают версию побега из ИВС с помощью сотрудников охраны. Арестовано двое полицейских, ведется расследование.

Гипотезы побега

Ветеран ФСИН, полковник внутренней службы в отставке Василий Макеенко считает, что ситуация, способствующая побегу, гораздо сложнее и масштабнее, чем просто «позабытое открытым окошко для передачи пищи в двери камеры изолятора».

«Говорить о причинах того, почему заключенным удался побег, рано. Все подробности выяснит следствие. Я могу лишь предположить, что этому способствовало махровое разгильдяйство сотрудников изолятора. Так, в ИВС не было ориентировки на Александра Мавриди, в которой должно было сообщаться, что заключенный опасен и требует усиленного контроля, ведь его обвиняют в разбое, похищении людей и исполнении заказного убийства», — сказал эксперт.

Ветеран ФСИН признался, что в подкуп полицейских ему верится мало. Он рассудил: даже если среди сотрудников ИВС кто-то оказался нечестным, нельзя не понимать, что за подобное должностное преступление с большой долей вероятности придется ответить.

«Даже большие деньги, полученные от преступников в качестве оплаты за помощь в побеге, могут не пригодиться: самого отловят и посадят, поэтому в подкуп мне не верится. Имеет право на существование версия помощи от сотрудника ИВС, которого сломили путем шантажа или запугивания, например угрозами жизни близких ему людей. Все это выяснит следствие», — уточнил полковник внутренней службы.

Макеенко заметил, что, вероятнее всего, произошедшее ЧП — это элементарная нехватка служебного персонала и утомленность людей, которые несут службу «сутки через сутки». К примеру, в изоляторах не хватает штатных медиков, если что-то происходит, вызывают городскую скорую помощь.

«Денег на ремонт и обновление даже крайне необходимого оборудования в ИВС и в других ведомствах часто не хватает, но, если руководитель такого заведения оптимизирует работу подразделения, найдет, где сэкономить, или изыщет резервы, чтобы отремонтировать сигнализацию и обновить систему видеонаблюдения, это будет расценено как нецелевая трата и самоуправство, ведь бюджетный кодекс сегодня запрещает так делать», — пояснил офицер.

Ветеран ФСИН добавил, что в Великобритании начальнику тюрьмы дают средства после защиты составленного бизнес-плана, поощряется улучшение работы за счет поиска дополнительных ресурсов, и это работает.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как побегут

«Диаспоры и различные землячества на территории России достаточно закрыты, они живут своей жизнью. Зачастую они обладают достаточными ресурсами и связями, чтобы «решать вопросы», в том числе не всегда законные. Возможно, кто-то содействовал ситуации: в случайность того, что в камере перед побегом оказалось пять не знакомых между собой уроженцев Молдавии, которые через пару часов совершили дерзкий побег, поверить сложно. Вряд ли кто-то из подобных «помощников», если они были, знал о побеге, но организовать по просьбе земляков их перевод в одну камеру вполне могли», — предположил собеседник ФАН.

Василий Макеенко отметил, что Мавриди, проходящий по «тяжким» статьям, вполне мог подбить на побег остальных. По словам полковника, сбежавшим с убийцей за компанию воришкам грозило не более пяти лет, но они могли поддаться эмоциям: в тюрьме «стены давят», человеку хочется на волю.

«Скорее всего, беглые преступники воспользуются помощью своих земляков. Очевидно, они попытаются укрыться в Молдавии. Российско-украинская граница хорошо охраняется. Вначале беглецы залягут на дно где-нибудь в глубинке, а потом попытаются попасть в Белоруссию. Там молдавские гастарбайтеры доставят их на грузовике с фруктами или стройматериалами к украинской границе, которую можно нелегально пересечь, пройдя километров 15 по лесу. Если это получится, с территории Украины они с большой долей вероятности проскользнут в Молдавию», — раскрыл вероятные планы беглых зэков уфсиновец.

Макеенко напомнил, что статья 313 Уголовного кодекса России предполагает за групповой побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Этот срок, в зависимости от выясненных обстоятельств побега, может быть добавлен целиком или частично к имеющимся срокам арестантов в случае их поимки.

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Проблемы ведомства

«Побег заключенных из истринского ИВС вскрыл целый ряд наших проблем, о которых известно, на самом деле, давно. Система изоляторов временного содержания переживает кризис. Они остались, по сути, советскими и не вписываются в жизнь страны и общества, которые сильно изменились после краха СССР», — подчеркнул ветеран ФСИН.

Собеседник ФАН заявил, что кадровая политика в МВД и ФСИН должна быть пересмотрена и изменена. По его словам, надо не бороться с симптомами, а лечить болезнь.

«Последние десять лет руководителями на местах ставят «варягов», причем часто не по профилю: должность может занять армейский или фельдъегерь, это неправильно. У нас не растят и не воспитывают кадры, как это было раньше, в СССР. У нас вместо этого периодически устраивают жесткие проверки и выгоняют», — посетовал бывший сотрудник пеницитарной системы.

Макеенко привел пример: после задержания главы управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова за коррупцию и организацию преступного сообщества, которое действовало несколько лет, почему-то уволили начальника областного управления, который был назначен на должность пять месяцев назад.

«Имеющееся положение о службе в силовых ведомствах не способствует удержанию людей. Квартиры, как это было раньше и как происходит сейчас у военных, в ведомствах не дают. Увольняют за каждый чих, а неуволенные сами бегут — в лучшем случае люди вырабатывают минимум выслуги и уходят. В ведомствах некомплект, на место ушедшего опытного человека берут то, что найдется. На места профессионалов приходят так называемые жертвы ЕГЭ — плохо образованные молодые люди с отсутствующим жизненным опытом», — с горечью признал ветеран ФСИН.

Эксперт обратил внимание, что побег, который произошел в Истре, не случайность, а закономерность. Ветеран допустил, что опять «полетят шапки», потому что «кого-то надо наказать», после чего наверх отрапортуют, что «теперь все хорошо», а потом побег случится в другом месте. Макеенко подчеркнул, что все это неправильно и внутренней политике силовых ведомств необходимы перемены.

Ранее ФАН рассказал о вышедшей на Западе книге с изречениями отбывающего заключение за мошенничество Навального.