Корабли Балтийского флота РФ «ударили» по странам НАТО ракетами «Калибр»

Санкт-Петербург, 7 августа. Российские военные суда отработали поражение кораблей НАТО, а также отразили налет авиации условного противника на учениях в Балтийском море.

В боевых маневрах приняли участие два малых ракетных корабля Балтфлота. Суда «Советск» и «Мытищи» задействовали ракетный комплекс «Калибр-НК» для атаки стран Запада. Командование флота отметило, что все поставленные задачи были успешно отработаны.

Ранее в Балтийском море завершились индийско-российские учения. На протяжении двух дней в акватории проходили тренировки по противовоздушным стрельбам. Военнослужащие также провели сложные вертолетные операции. Совместные учения «Индра» проходят каждый год. Целью маневров является отработка военными двух стран антитеррористических задач. Представитель ВМС Индии Вивек Мадхвал констатировал, что эти учения являются новым этапом в развитии двустороннего военно-морского сотрудничества с Москвой.

Ранее сообщалось, что российские и индийские военные уничтожили базу условных боевиков на учениях «Индра-2021». Командование РФ и Индии осталось довольно результатами совместных маневров.