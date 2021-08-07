Китай избавляется от иностранных инвесторов в IT-секторе

Пекин, 7 августа. Правительство Китая продолжает оказывать давление на крупнейших представителей местного IT-сектора, что приводит к неизбежному обвалу котировок.

Некоторые ведущие эксперты мира инвестиций отмечают, что в действиях Пекина нет никакого нарушения капиталистических принципов, а текущая турбулентность на рынке вскоре завершится. Действия китайских регуляторов, по их мнению, означают лишь заботу о населении и надежду на более «справедливое» развитие экономики, пишут «Известия».

Наибольшие противоречия вызвало намерение властей республики запретить частным образовательным компаниям осуществлять размещение собственных акций на зарубежных площадках и, таким образом, привлекать иностранный капитал. Официальная причина, по которой КНР готовится к такому шагу — создание некого имущественного ценза для детей из более бедных семей, которым частное репетиторство попросту не по карману.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров, в свою очередь, отметил, что за громкими заявлениями о «народности» кроется намерение правительства Китая ограничить местные компании от возможности расширения санкций США и в то же время лоббирования интересов китайских монополистов.

Антимонопольные власти КНР ранее усмотрели нарушение законодательства в действиях одной из крупнейших компаний. Речь идет о сервисе доставки еды Meituan.