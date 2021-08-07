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Смертельное ДТП с участием грузовика унесло жизни трех человек на Ставрополье
Происшествия
Смертельное ДТП с участием грузовика унесло жизни трех человек на Ставрополье
pixabay.com

Буденновск, 7 августа. Легковушки столкнулись с грузовым КамАЗом в Ставропольском крае. В результате аварии погибли три человека, одного гражданина госпитализировали.

По данным краевого УГИБДД, инцидент произошел на Строительной улице в городе Буденновск. Водитель легкового автомобиля Nissan Fuga ехала по дороге на высокой скорости. Она не справилась с управлением и выехала с проезжей части. Женщина врезалась в припаркованный на обочине грузовой КамАЗ.

Ранее в Нижнем Тагиле на перекрестке Каркасного переулка и улицы Реактивной столкнулись иномарки. Виновником аварии оказался 61-летний водитель Range Rover, сообщал сайт 360tv.ru.

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