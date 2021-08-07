Семь авиакомпаний получат субсидии на семейные перелеты по России

Москва, 7 августа. Авиакомпании «Азимут», S7, «Смартавиа», «Уральские авиалинии», Nordwind, Red Wings и «Аэрофлот» получат субсидии на семейные перелеты по России.

Как уточняется в сообщении Росавиации, «Азимут» получит 8,4 млн рублей, S7 - 457,8 млн, «Смартавиа» — 15,8 млн на маршрут Мурманск — Ростов-на-Дону, Red Wings — 12,8 млн, «Уральские авиалинии» — 369,1 млн, Nordwind — 229,2 млн, а «Аэрофлот» — 33,8 млн. Всего в рамках господдержки авиакомпаниям выделено 1,35 млрд рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее утвердил льготные тарифы для россиян с детьми. Российские семьи смогут приобрести билеты на самолет по специальным сниженным тарифам по 46 маршрутам. Стоимость перелета с учетом скидки составит от 4,6 до 10.9 тысячи рублей в зависимости от направления.

Глава правительства в конце июля сообщил о начале регулярных субсидируемых перелетах дальневосточной авиакомпании со второй половины августа. Он также рассказал, что на льготные пассажирские перевозки на Дальнем Востоке в 2021 году будет направлено 1,58 млрд рублей.