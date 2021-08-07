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Тихановская потребовала покончить с «зависимостью» Минска от Москвы

  /   Обновлено: 07 августа 2021 16:04
Политика
Тихановская потребовала покончить с «зависимостью» Минска от Москвы
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Берлин, 7 августа. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала разорвать связи между республикой и Россией.

Она потребовала покончить с «зависимостью» Белоруссии от партнера. Тихановская предложила ввести «более мощные» рестрикции против правительства президента республики Александра Лукашенко. Бывший кандидат в главы государства дала интервью одному из зарубежных изданий.

«Мы должны отойти от того понимания, что без России в Беларуси ничего нельзя решить. Это неправильно. Мы независимая страна», — сказала домохозяйка.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий обратил внимание на историческую общность Минска и Москвы, которую чтят в Белоруссии. Республика в отличие от Украины никогда не пойдет на провокации из-за другого менталитета, а также понятия дружеских и братских отношений.

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санкции белоруссия Тихановская
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