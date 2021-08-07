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Сенсорный сад для инвалидов открыл свои двери в Северной столице
ФАН-ТВ
Сенсорный сад для инвалидов открыл свои двери в Северной столице

Новое пространство для людей с ограниченными возможностями здоровья появилось на территории Ботанического сада Петра Великого. Получать информацию здесь можно при помощи обоняния, зрения и осязания.

Сенсорный сад оснащен сопроводительными табличками, набранными шрифтом Брайля для удобства слабовидящих посетителей, а конструкция цветников здесь позволяет инвалидам-колясочникам подъехать вплотную к растениям.

«Мы посадили растения, которые выделяют эфирные масла, поэтому, конечно же, эти растения можно трогать, нюхать, и они выделяют аромат, плюс они не боятся, что их листочки срывают. Если мяту постоянно срывать, она начинает еще больше разрастаться», — рассказал создатель проекта Леонид Леврана.

Наталья Камолинкова прикована к коляске, приехала в Сенсорный сад в день открытия. Девушка поделилась впечатлениями от скамеек, которые позволяют удобно разместиться на них людям, не имеющим возможности передвигаться самостоятельно.

«Мы сюда подошли, я встала к этой скамейке и расслабилась. И это очень, знаете ли, хорошее ощущение, потому что у меня сегодня с утра была тренировка, и я немножко уставшая», — сказала девушка.

По замыслу создателей проекта, обновленная площадка Ботанического сада Петра Великого представляет собой не только комфортную среду для отдыха людей с ограниченными возможностями, но и призвана помочь в их реабилитации и лечении.

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