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Российский рынок пополнится новым кроссовером Forester от Subaru
Экономика
Российский рынок пополнится новым кроссовером Forester от Subaru
subaru.ca  /  Subaru Canada, Inc.

Токио, 7 августа. Японский производитель Subaru сертифицировал обновленный кроссовер Forester для российского автомобильного рынка.

Корпорация Subaru показала рестайлинговый кроссовер Forester в июне. В настоящее время производитель продемонстрировал только праворульный вариант для японского авторынка. Леворульное исполнение планируется представить в ближайшие месяцы. Экстерьер Forester обновлен за счет другого дизайна передней части, передает «Тарантас Ньюс».

Решетка радиатора стала больше, светодиодные фары настроены сложнее. Дизайн фирменных колесных дисков оказался более выразительным. Модифицированный Forester будет предлагаться с аналогичными силовыми установками, что и дорестайлинговый кроссовер. Продажи транспортного средства стартуют на российском рынке в конце текущего года.

Отечественные дилерские центры ранее сообщили, что повышение стоимости подержанных машин не остановится в ближайшие месяцы. Подорожанию способствует продолжающаяся нехватка новых автомобилей в России.

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Все новости / Экономика / Российский рынок пополнится новым кроссовером Forester от Subaru
кроссовер subaru Forester
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