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Пожар «Дикси» на севере Калифорнии стал третьим по величине в истории США
США
Пожар «Дикси» на севере Калифорнии стал третьим по величине в истории США
Global Look Press  /  National Wildfire Coordinating G / Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 7 августа. Лесной пожар «Дикси», распространившийся на два округа на севере Калифорнии, стал крупнейшим за последние десятилетия в штате и третьим по величине за всю историю США. Об этом сообщает агентство Los Angeles Times.

«Дикси», охвативший свыше 130 тысяч гектаров, продолжается уже более 23 дней из-за устойчивой жаркой погоды, сильных ветров и засухи. При этом пожарным удалось локализовать только 35% возгораний.

В результате масштабного пожара за два часа выгорел калифорнийский город Гринвилл, где уничтожено 91 здание и повреждены еще пять. Он был основан во времена золотой лихорадки, многие постройки представляли историческую ценность.

«Сегодня мы потеряли Гринвилл. У меня просто нет слов», — признался конгрессмен Дуг Ламалфа, который представляет регион.

Пожарные команды провели эвакуацию около 800 жителей, пытаясь при этом сдержать распространение огня. Дым от пожара достиг города Сакраменто, где индекс качества воздуха приблизился к «нездоровому» уровню.

В настоящий момент сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Экстремальная жара, засушливая погода и как следствие, лесные пожары вызваны климатическими изменениями. Однако стихийное бедствие также стало результатом неправильного лесопользования и замыкания электросетей. В июне 2021 года энергетическая компания Pacific Gas & Electric сообщила, что некоторые неполадки в электроснабжении могли быть причиной катастрофического пожара.

Эксперты указывают на устрашающее сходство «Дикси» с Camp Fire, разразившимся в 2018 году, — самым смертоносным и разрушительным пожаром в истории Калифорнии. Он начался в 15 км друг от друга в каньоне Фезер-Ривер из-за замыкания в электросети Pacific Gas & Electric.

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