Пожар «Дикси» на севере Калифорнии стал третьим по величине в истории США

Лос-Анджелес, 7 августа. Лесной пожар «Дикси», распространившийся на два округа на севере Калифорнии, стал крупнейшим за последние десятилетия в штате и третьим по величине за всю историю США. Об этом сообщает агентство Los Angeles Times.

75% of water in Ca. State Water Project comes from Feather River (blue). No forest canopy in high elevations means no shade, snow melts quicker, and we have less water available late in the summer. It's a really big deal. Here is the area burned in past 12 months. #DixieFire pic.twitter.com/Zi4XrakUBz — Zeke Lunder (@wildland_zko) August 7, 2021

«Дикси», охвативший свыше 130 тысяч гектаров, продолжается уже более 23 дней из-за устойчивой жаркой погоды, сильных ветров и засухи. При этом пожарным удалось локализовать только 35% возгораний.

В результате масштабного пожара за два часа выгорел калифорнийский город Гринвилл, где уничтожено 91 здание и повреждены еще пять. Он был основан во времена золотой лихорадки, многие постройки представляли историческую ценность.

We just entered Greenville on Hwy 89 This video was taken from Bidwell & Ann St. I’m so sorry for the town of Greenville. #DixieFire pic.twitter.com/vtAiYpy1Dl — SoCalFirePhoto (@SoCalFirePhoto) August 5, 2021

«Сегодня мы потеряли Гринвилл. У меня просто нет слов», — признался конгрессмен Дуг Ламалфа, который представляет регион.

I'd say the majority of downtown Greenville is completely destroyed. All I see standing on the main st. Is a dollar general. My heart is broken for this beautiful little town. #dixiefire pic.twitter.com/G8kVMZdanF — Stuart Palley (@stuartpalley) August 5, 2021

Пожарные команды провели эвакуацию около 800 жителей, пытаясь при этом сдержать распространение огня. Дым от пожара достиг города Сакраменто, где индекс качества воздуха приблизился к «нездоровому» уровню.

В настоящий момент сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

The fire burned through town so hot that when structures burned it melted the metal street lamp posts. #dixiefire pic.twitter.com/yJfT69N77E — Stuart Palley (@stuartpalley) August 5, 2021

Экстремальная жара, засушливая погода и как следствие, лесные пожары вызваны климатическими изменениями. Однако стихийное бедствие также стало результатом неправильного лесопользования и замыкания электросетей. В июне 2021 года энергетическая компания Pacific Gas & Electric сообщила, что некоторые неполадки в электроснабжении могли быть причиной катастрофического пожара.

Have pulled out of Canyondam due to unsafe conditions. Propane tanks and ammo going off, down power lines, toxic vehicle smoke. I'd say most of the hamlet has been destroyed. I'm numb. #dixiefire. Here post office catches on fire. pic.twitter.com/nWpRfUgF54 — Stuart Palley (@stuartpalley) August 6, 2021

Эксперты указывают на устрашающее сходство «Дикси» с Camp Fire, разразившимся в 2018 году, — самым смертоносным и разрушительным пожаром в истории Калифорнии. Он начался в 15 км друг от друга в каньоне Фезер-Ривер из-за замыкания в электросети Pacific Gas & Electric.