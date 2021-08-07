В Японии поделились необычными вариантами компоновки кабины нового двухместного Су-57

Токио, 7 августа. Новость о разработке двухместного истребителя Су-57 вызвала большой интерес в мировом сообществе. В Японии также не остались в стороне и предложили свои варианты компоновки кабины.

Японский художник поделился необычными вариантами компоновки кабины экипажа нового российского истребителя и предложил «Сухому» свои схемы.

Первый план включает в себя размещение второго пилота согласно «классической» схеме, то есть за спиной у первого пилота. Второй вариант практически аналогичный, только место штурмана уже под защитой обшивки истребителя, а значит, что он не сможет иметь доступ к внешнему обзору и будет ориентироваться только по приборам.

Согласно третьей схеме, оба пилота сидят рядом. Однако для этого потребуется расширение кабины. Такое размещение применяется в бомбардировщиках Су-34. В четвертом варианте одна кабина размещается над другой, но это повлечет за собой утяжеление носа самолета и усложнение конструкции.

В пятом варианте японец предложил отказаться от классики и разместить штурмана под кабиной пилота, что увеличит размеры новой части истребителя. Однако такой вариант похож на фантастический и скорее всего его не будут реализовывать ни в России, ни в других странах.

Ранее аналитики американского издания Military Watch попытались разгадать маневр России с двухместным Су-57. Им остался не до конца понятным такой шаг, поскольку в мире пока еще нет военных самолетов пятого поколения в такой модификации.