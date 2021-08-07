Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 15:44
15:41
Экономика
Российский рынок пополнится новым кроссовером Forester от Subaru
15:40
Спорт
Беглов поздравил гимнастку Дину Аверину с олимпийским серебром в личном многоборье
15:39
Весь мир
Количество заражений в США стремительно растет, несмотря на успехи в вакцинации
15:33
Армия
В Японии поделились необычными вариантами компоновки кабины нового двухместного Су-57
15:30
Политика
Борис Джонсон не стал извиняться за возмутившую британцев шутку о Маргарет Тэтчер
15:28
ЦАР
СМИ ЦАР сообщили о причастности миротворцев ООН к нападению на город Обо
15:28
Общество
Путин направил жителям Рыбинска поздравления с 950-летием города
15:28
Спорт
Ромашина стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания
15:27
Общество
Погода в Москве может резко ухудшиться в ближайшие несколько часов
15:26
Происшествия
Двухлетний ребенок выпал из окна в Кировском округе Омска
Все новости

Борис Джонсон не стал извиняться за возмутившую британцев шутку о Маргарет Тэтчер
Политика
Борис Джонсон не стал извиняться за возмутившую британцев шутку о Маргарет Тэтчер
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 7 августа. Британский премьер-министр Борис Джонсон вызвал волну негодования среди соотечественников, пошутив про экс-главу правительства страны Маргарет Тэтчер.

В ходе визита в Шотландию Джонсон неосторожно отметил, что решение Тэтчер о закрытии угольных шахт ускорило борьбу с изменением климата. За свою шутку британский политик извиняться не стал.

Шутливое высказывание Джонсона вызвало волну негодования среди его соотечественников. От британского премьера потребовали извинений в связи оскорбительным для бывших шахтеров комментарием.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер призвал Джонсона немедленно извиниться. Британское правительство не заботится о сообществе, которое по-прежнему страдает от последствий правления Тэтчер, отметил политик.

Высказывание премьер-министра является грубым и бессердечным, подчеркнула первый министр Шотландии Никола Стерджен. По ее словам, уничтожение угольной промышленности в Великобритании негативно отразилось на жизнях множества шотландцев.

Ранее сообщалось, что Джонсон рассмешил принца Чарльза попытками «укротить» зонт во время проливного дождя. Порывы ветра не давали британскому премьеру удержать аксессуар в нужном положении.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Борис Джонсон не стал извиняться за возмутившую британцев шутку о Маргарет Тэтчер
джонсон тэтчер шутка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru