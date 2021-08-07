Борис Джонсон не стал извиняться за возмутившую британцев шутку о Маргарет Тэтчер

Лондон, 7 августа. Британский премьер-министр Борис Джонсон вызвал волну негодования среди соотечественников, пошутив про экс-главу правительства страны Маргарет Тэтчер.

В ходе визита в Шотландию Джонсон неосторожно отметил, что решение Тэтчер о закрытии угольных шахт ускорило борьбу с изменением климата. За свою шутку британский политик извиняться не стал.

Шутливое высказывание Джонсона вызвало волну негодования среди его соотечественников. От британского премьера потребовали извинений в связи оскорбительным для бывших шахтеров комментарием.

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер призвал Джонсона немедленно извиниться. Британское правительство не заботится о сообществе, которое по-прежнему страдает от последствий правления Тэтчер, отметил политик.

Высказывание премьер-министра является грубым и бессердечным, подчеркнула первый министр Шотландии Никола Стерджен. По ее словам, уничтожение угольной промышленности в Великобритании негативно отразилось на жизнях множества шотландцев.

Ранее сообщалось, что Джонсон рассмешил принца Чарльза попытками «укротить» зонт во время проливного дождя. Порывы ветра не давали британскому премьеру удержать аксессуар в нужном положении.