Путин направил жителям Рыбинска поздравления с 950-летием города

Москва, 7 августа. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Рыбинска с 950-летием города.

Глава государства отметил самобытный облик древнего поселения и вклад жителей в его развитие. Российский лидер направил соответствующую телеграмму.

«Своими успехами и достижениями, устремленностью в будущее подтверждаете его почетное звание «Город трудовой доблести»», — гласит поздравительное послание Путина.

Ранее президент России обратился к жителям Казани по случаю освящения собора Богородицкого монастыря. Он назвал церемонию долгожданным и большим событием.