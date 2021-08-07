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Путин направил жителям Рыбинска поздравления с 950-летием города

  /   Обновлено: 07 августа 2021 15:39
Общество
Путин направил жителям Рыбинска поздравления с 950-летием города
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 7 августа. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Рыбинска с 950-летием города.

Глава государства отметил самобытный облик древнего поселения и вклад жителей в его развитие. Российский лидер направил соответствующую телеграмму.

«Своими успехами и достижениями, устремленностью в будущее подтверждаете его почетное звание «Город трудовой доблести»», — гласит поздравительное послание Путина.

Ранее президент России обратился к жителям Казани по случаю освящения собора Богородицкого монастыря. Он назвал церемонию долгожданным и большим событием.

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