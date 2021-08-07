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Ромашина стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания
Спорт
Ромашина стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания
Федеральное агентство новостей  /  Павел Глазунов

Токио, 7 августа. Россиянка Светлана Ромашина, выступающая в синхронном плавании, стала самой титулованной спортсменкой в истории этого вида спорта. На Играх в Токио она завоевала два золота.

Ромашина вместе с другими россиянками принесла в копилку сборной 19-ю золотую медаль. До этого она стала чемпионкой в составе дуэта со Светланой Колесниченко, заметно опередив соперниц. Россиянка непрерывно берет золото на Олимпиадах с 2008 года, что и сделало ее самой титулованной спортсменкой.

Ранее еще одно золото завоевал для своей страны борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев. В финале он победил американца Кайла Снайдера и стал обладателем второго олимпийского золото. Первую награду спортсмен выиграл в 2016 в Рио-де-Жанейро, где выступал в категории до 86 кг.

Благодаря победе синхронисток и Садулаева, у России всего 67 медалей, из них 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые. Несмотря на это, команда пока продолжает оставаться на пятом месте в общем зачете.

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золото олимпиада ромашина
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