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Происшествия
Двухлетний ребенок выпал из окна в Кировском округе Омска
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Двухлетний ребенок выпал из окна в Кировском округе Омска
Происшествия
Двухлетний ребенок выпал из окна в Кировском округе Омска
pixabay.com

Омск, 7 августа. Двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Кировском округе города Омска. Пострадавший был экстренно госпитализирован.

По данным полиции, ребенок на момент инцидента находился дома с бабушкой. Он отошел в соседнюю комнату, самостоятельно залез на подоконник, открыл окно, облокотился на сетку и выпал вместе с ней со второго этажа.

Очевидцы произошедшего вызвали правоохранителей и скорую помощь. Малыша госпитализировали в местную больницу. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.

Выяснилось, что семья двухлетнего мальчика на учете не состояла и имеет статус благополучной. Оперативники проводят проверку.

Ранее двухлетний мальчик выпал из окна уфимской многоэтажки. После падения ребенок остался жив, его доставили в больницу.

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