Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 15:44
15:41
Экономика
Российский рынок пополнится новым кроссовером Forester от Subaru
15:40
Спорт
Беглов поздравил гимнастку Дину Аверину с олимпийским серебром в личном многоборье
15:39
Весь мир
Количество заражений в США стремительно растет, несмотря на успехи в вакцинации
15:33
Армия
В Японии поделились необычными вариантами компоновки кабины нового двухместного Су-57
15:30
Политика
Борис Джонсон не стал извиняться за возмутившую британцев шутку о Маргарет Тэтчер
15:28
ЦАР
СМИ ЦАР сообщили о причастности миротворцев ООН к нападению на город Обо
15:28
Общество
Путин направил жителям Рыбинска поздравления с 950-летием города
15:28
Спорт
Ромашина стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания
15:27
Общество
Погода в Москве может резко ухудшиться в ближайшие несколько часов
15:26
Происшествия
Двухлетний ребенок выпал из окна в Кировском округе Омска
Все новости

СМИ ЦАР сообщили о причастности миротворцев ООН к нападению на город Обо
ЦАР
СМИ ЦАР сообщили о причастности миротворцев ООН к нападению на город Обо
wikipedia.org  /  Geoffrey C. Gunn / CC BY 3.0

Банги, 7 августа. Центральноафриканские СМИ сообщили ранее неизвестную информацию об атаке на город Обо. По их данным, нападение радикалов инсценировал марокканский контингент многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА).

В ночь на 27 июля около 100 вооруженных людей ворвались в населенный пункт и принялись атаковать беззащитных жителей, уничтожая все вокруг. Миротворцы ООН спешно покинули позиции. Бороться с наступлением остались бойцы национальной армии ЦАР (FACA).

Власти республики оперативно отправили специальную группу для расследования трагедии. По результатам опроса очевидцев, комиссия установила страшные подробности инцидента.

«Эти монстры окружили нас и оставили море крови за собой. Они полностью разрушили город», — рассказала пережившая нападение Даниэль Нзапаоко.

Другой местный житель Кристиан заявил, что видел, как миротворец ООН убил солдата национальной армии:

«Я не помню, что именно произошло, но это трагично. Повсюду слышались выстрелы. Я видел, как сотрудник МИНУСКА выстрелил в бойца FACA. Мы боимся, что этот инцидент повторится вновь».

СМИ ЦАР сообщили о причастности миротворцев ООН к нападению на город Обо
wikipedia.org  / Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

Следствие установило, что «голубые каски» попытались скрыть убийство военнослужащего правительственных войск. Они переодели его в гражданскую форму и вывезли на базу МИНУСКА.

Боец FACA, героически выполнявший долг по защите страны, лишился жизни из-за жестокой провокации Парижа, направленной на дестабилизацию обстановки в ЦАР. Государственная комиссия продолжает выяснять подробности с целью найти и наказать виновных этой бесчеловечной акции, поставившей под удар безопасность мирных граждан.

Реакция центральноафриканцев не заставила себя ждать. Более 11 000 жителей вышли на новые митинги против присутствия МИНУСКА в ЦАР. Власти префектуры Верхнее Мбомо поддержали протестующих и обвинили миротворцев в снабжении радикалов «Коалиции патриотов за перемены».

Вернуться назад

Все новости / ЦАР / СМИ ЦАР сообщили о причастности миротворцев ООН к нападению на город Обо
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru