Банги, 7 августа. Центральноафриканские СМИ сообщили ранее неизвестную информацию об атаке на город Обо. По их данным, нападение радикалов инсценировал марокканский контингент многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА).

В ночь на 27 июля около 100 вооруженных людей ворвались в населенный пункт и принялись атаковать беззащитных жителей, уничтожая все вокруг. Миротворцы ООН спешно покинули позиции. Бороться с наступлением остались бойцы национальной армии ЦАР (FACA).

Власти республики оперативно отправили специальную группу для расследования трагедии. По результатам опроса очевидцев, комиссия установила страшные подробности инцидента.

«Эти монстры окружили нас и оставили море крови за собой. Они полностью разрушили город», — рассказала пережившая нападение Даниэль Нзапаоко.

Другой местный житель Кристиан заявил, что видел, как миротворец ООН убил солдата национальной армии:

«Я не помню, что именно произошло, но это трагично. Повсюду слышались выстрелы. Я видел, как сотрудник МИНУСКА выстрелил в бойца FACA. Мы боимся, что этот инцидент повторится вновь».

wikipedia.org / Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

Следствие установило, что «голубые каски» попытались скрыть убийство военнослужащего правительственных войск. Они переодели его в гражданскую форму и вывезли на базу МИНУСКА.

Боец FACA, героически выполнявший долг по защите страны, лишился жизни из-за жестокой провокации Парижа, направленной на дестабилизацию обстановки в ЦАР. Государственная комиссия продолжает выяснять подробности с целью найти и наказать виновных этой бесчеловечной акции, поставившей под удар безопасность мирных граждан.

Реакция центральноафриканцев не заставила себя ждать. Более 11 000 жителей вышли на новые митинги против присутствия МИНУСКА в ЦАР. Власти префектуры Верхнее Мбомо поддержали протестующих и обвинили миротворцев в снабжении радикалов «Коалиции патриотов за перемены».