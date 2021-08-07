«В здравом уме такого не предложат»: Милонов об увеличении рабочей недели

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев призвал увеличить рабочую неделю до семи дней. Он полагает, что таким образом российская экономика быстрее восстановится.

В беседе с ФАН депутат Государственной думы Виталий Милонов рассказал, что работать семь дней в неделю могут только те, кто выбрал ненормированный график.

«Это предложение либо фейк, либо просто вырвано из контекста слов депутата, потому что ни один человек в здравом уме такого предложить не может. Вперед! Ему никто не запрещает этого делать», — заявил собеседник ФАН.

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Виталий Милонов отметил, что те, кто выбирает ненормированный рабочий график, может работать и по семь дней.

«В трудовом законодательстве есть даже специальные оговорки для таких людей, кто именно сам хочет так работать. Взять какого-нибудь малого предпринимателя, который может работать в своей лавке все семь дней. Но вводить что-то так, чтобы люди принудительно трудились больше, — конечно, не стоит. Я считаю, что и так россияне выкладываются гораздо больше, чем это было 20–30 лет назад», — прокомментировал политик.

Также депутат заверил, что увеличения рабочей недели произойти не может.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о новом федеральном стандарте доли собственных расходов на оплату жилплощади и коммунальных услуг. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, представитель фракции ЛДПР Ярослав Нилов.