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В «Векторе» объяснили, что позволило создать вакцину от COVID-19 в кратчайшие сроки
Общество
В «Векторе» объяснили, что позволило создать вакцину от COVID-19 в кратчайшие сроки
pixabay.com

Москва, 7 августа. Ключевой фактор, который позволил разработать вакцину от коронавирусной инфекции за короткий срок, назвали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Вакцину от коронавируса смогли создать в кратчайшие сроки благодаря открытости сведений по инфекции и информационному обмену между государствами. Об этом в эфире российского общества «Знание» сообщил глава филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов.

Информация о коронавирусе с начала его распространения была открытой. Специалисты из разных государств проводили исследования и обменивались результатами научных работ. Это помогло выявить геном патогена и разработать инструменты, чтобы его отслеживать.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко ранее призвал не пренебрегать полным курсом вакцинации от коронавируса. Если прививка сделана двухкомпонентным препаратом, то необходимо завершить цикл.

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вакцина создание коронавирус
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