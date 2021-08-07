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Лесной пожар уничтожил более 30 домов в якутском поселке Бясь-Кюель

  /   Обновлено: 07 августа 2021 15:27
Происшествия
Лесной пожар уничтожил более 30 домов в якутском поселке Бясь-Кюель
publicdomainpictures.net

Якутск, 7 августа. Лесной пожар уничтожил более 30 домов и восемь хозяйственных построек в якутском поселке Бясь-Кюель.

Жители сгоревших домов были размещены в развернутых эвакуационных пунктах и у родственников. О ЧП сообщил глава региона Айсен Николаев в своем аккаунте в Instagram, поручив в кратчайшие сроки оценить ущерб от стихийного бедствия и построить погорельцам новые дома.

Согласно последним данным республиканского оперштаба, пожар повредил 31 жилой дом, а 225 домов сотрудникам экстренных служб удалось отстоять. Распространяемая в СМИ информация о том, что сгорел весь поселок, не соответствует действительности.

Ранее появилась информация, что огонь природных пожаров перекинулся на хозпостройки в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии.

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якутия огонь лесные пожары дома поселок сгорел
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