Пиарщик Бузовой рассказал о ее попытке суицида после развода с Тарасовым

Москва, 7 августа. Популярная российская исполнительница Ольга Бузова тяжело переживала расставание со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым. Об этом рассказал ее пиарщик Антон Богославский.

Помощник звезды «Дома-2» выпустил книгу «Больше чем пиар», в которой рассказал о сложностях работы со звездами. В ней он рассказал о периоде работы с Бузовой, когда она пыталась справиться с разводом.

«Олины ранимость, искренность и чувствительность здорово подкосили ее во время бракоразводного процесса. Я очень боялся за нее, это было действительно тяжело. Думал, что она может умереть», — приводит слова пиарщика kp.ru.

В своей книге Богословский рассказал, что расставание далось Бузовой очень тяжело, и, когда они только начали работать, она была в полном раздрае. По его словам, поющая ведущая даже думала наложить на себя руки, и никакие уговоры ей не помогали. Пиарщик смог уговорить артистку передумать лишь с помощью хитрости.

Прийти в чувства и одуматься Ольге Бузовой помог лишь страх за жизни ее собачек. Богословский напугал ее, что животных целенаправленно сдадут в приют, где им будет очень несладко. Именно это и спасло жизнь артистки.

Ранее скандальный продюсер Бари Алибасов сделал сенсационное заявление о поющей ведущей. По его словам Ольга Бузова начинала свою карьеру у него в качестве уборщицы.