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Украинский политик Арестович случайно проговорился о согласовании учений ВСУ с США

  /   Обновлено: 07 августа 2021 15:26
Армия
Украинский политик Арестович случайно проговорился о согласовании учений ВСУ с США
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 7 августа. План учений Вооруженных сил Украины «Объединенное усилие-2021» согласовывается в Вашингтоне. Об этом случайно проговорился глава Офиса президента страны Алексей Арестович.

Украинский политик заявил, что некоторое время назад началась неактивная фаза российско-белорусских учений, на которых якобы создается ударная группировка военнослужащих ВС РФ. Он отметил, что за «маневрами» пристально наблюдают все близлежащие страны, в том числе и Украина.

«Мы очень активно к ним готовимся. В том смысле, что выставляем на их учение наше собственное учение, которое называется «Объединенное усилие-2021», и активные фазы приходятся друг на друга. Получается, что если они попытаются, мы будем готовы, потому что мы готовимся заранее», — сообщил Арестович.

Однако также киевский чиновник проболтался, что в разработке плана антироссийских маневров ВСУ активное участие принимает не только украинская сторона. Все планы учений, по словам политика, согласовывают в США.

Ранее сообщалось, что десантники ВСУ провели учения у границы с Крымом. В ходе маневров украинские военные отработали действия на наблюдательных постах и их усиление резервными подразделениями.

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