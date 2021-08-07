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«Чуда не произошло»: Дина Аверина прокомментировала серебро на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 07 августа 2021 15:44
Спорт
«Чуда не произошло»: Дина Аверина прокомментировала серебро на Олимпиаде в Токио
TACC  /  Natacha Pisarenko

Токио, 7 августа. Российская гимнастка Дина Аверина рассказала о своих эмоциях после присуждения ей серебра на летних Олимпийских играх в Токио. Спортсменка не понимает работу судей на Играх.

Россиянка не смогла принять судейство в финале личного многоборья по художественной гимнастике, о чем открыто рассказала в интервью для телеканала «Матч ТВ». Она подчеркнула, что была в курсе всех оценок, но не может понять финальный результат.

«Я не смогла понять судейство, раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят. Считать оценки бессмысленно, я выходила спокойно, меня не трясло», — поделилась с журналистами олимпийская спортсменка.

Она рассказала, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер команды Ирина Винер-Усманова перед выходом поддерживала ее. По словам наставника, у гимнастки были все шансы, и она призывала бороться ее до конца.

«Я сразу же поняла, что мне не поставят [оценки выше], чуда не произошло, к сожалению. Надо успокоиться и подумать. Я расстроена, обижена. Надо подождать и потом думать, что будет дальше», — добавила она.

Россиянка Дина Аверина уступила сопернице из Израиля всего 0,150 балла. Таким образом, Россия впервые с 1996 года осталась без золота в художественной гимнастике.

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токио олимпиада аверина
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