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Стандарт для биоразлагаемой упаковки может появиться в России

  /   Обновлено: 07 августа 2021 15:11
Экономика
Стандарт для биоразлагаемой упаковки может появиться в России
petrosovet.info  /  Пресс-служба Петрозаводского городского совета

Москва, 7 августа. Для биоразлагаемой упаковки может появиться стандарт, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Он уточнил, что до половины от всего объема твердых бытовых отходов составляет именно упаковка. За год в России образуется порядка 60 млн тонн твердых отходов. РЭО направил в правительство на согласование список из 28 товаров и видов упаковки для согласования, пишет РБК.

Буцаев добавил, что РЭО ранее предложил перейти на биоразлагаемую упаковку исключительно из растительного сырья. Он подчеркнул, что речи о биоразлагаемом пластике не идет, поскольку оператор считает такой материал вредным и никогда не выступал в его поддержку.

Глава РЭО ранее рассказал о планах по созданию реестра компаний, занимающихся утилизацией отходов в России. Буцаев обратил внимание на необходимость ответственности организаций за уничтожения такого мусора.

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мусор отходы рэо буцаев
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