Киев, 7 августа. Украина может делать любые заявления, но результатов это не принесет. Запад дает стране ровно то, что хочет. С таким мнением выступил политолог Сергей Михеев.

Эксперт отреагировал на слова советника делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича. Политик исключил выполнение «формулы Штайнмайера» в существующем виде. Он потребовал серьезных гарантий от западных партнеров, огромный кредит и предоставление государству статуса основного союзника США вне НАТО. В противном случае Арестович намекнул на возможный разворот Киева в сторону Пекина.

Политолога рассмешили требования Украины к Соединенным Штатам. Михеев указал на их невероятность. Киев сам виноват в собственных проблемах. До 2014 года государство обладало большими возможностями для маневра между Россией, Европой и США, подчеркнул специалист.

«Слова всех украинских политиков надо рассматривать через призму циркового представления, потому что они всегда очень серьезно раздувают любой вопрос, требуют невероятное и выступают с угрозами», — добавил Михеев.

В «формуле Штайнмайера» прописан механизм закрепления особого статуса за Донбассом. Документ предполагает возможную амнистию и проведение выборов в регионе. «Формула» частично повторяет содержание Минских соглашений.