Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 15:43
15:41
Экономика
Российский рынок пополнится новым кроссовером Forester от Subaru
15:40
Спорт
Беглов поздравил гимнастку Дину Аверину с олимпийским серебром в личном многоборье
15:39
Весь мир
Количество заражений в США стремительно растет, несмотря на успехи в вакцинации
15:33
Армия
В Японии поделились необычными вариантами компоновки кабины нового двухместного Су-57
15:30
Политика
Борис Джонсон не стал извиняться за возмутившую британцев шутку о Маргарет Тэтчер
15:28
ЦАР
СМИ ЦАР сообщили о причастности миротворцев ООН к нападению на город Обо
15:28
Общество
Путин направил жителям Рыбинска поздравления с 950-летием города
15:28
Спорт
Ромашина стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания
15:27
Общество
Погода в Москве может резко ухудшиться в ближайшие несколько часов
15:26
Происшествия
Двухлетний ребенок выпал из окна в Кировском округе Омска
Все новости

Политолог Михеев указал на невероятные требования украинских политиков к Вашингтону
Политика
Политолог Михеев указал на невероятные требования украинских политиков к Вашингтону
Федеральное агентство новостей

Киев, 7 августа. Украина может делать любые заявления, но результатов это не принесет. Запад дает стране ровно то, что хочет. С таким мнением выступил политолог Сергей Михеев.

Эксперт отреагировал на слова советника делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича. Политик исключил выполнение «формулы Штайнмайера» в существующем виде. Он потребовал серьезных гарантий от западных партнеров, огромный кредит и предоставление государству статуса основного союзника США вне НАТО. В противном случае Арестович намекнул на возможный разворот Киева в сторону Пекина.

Политолога рассмешили требования Украины к Соединенным Штатам. Михеев указал на их невероятность. Киев сам виноват в собственных проблемах. До 2014 года государство обладало большими возможностями для маневра между Россией, Европой и США, подчеркнул специалист.

«Слова всех украинских политиков надо рассматривать через призму циркового представления, потому что они всегда очень серьезно раздувают любой вопрос, требуют невероятное и выступают с угрозами», — добавил Михеев.

В «формуле Штайнмайера» прописан механизм закрепления особого статуса за Донбассом. Документ предполагает возможную амнистию и проведение выборов в регионе. «Формула» частично повторяет содержание Минских соглашений.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Михеев указал на невероятные требования украинских политиков к Вашингтону
украина сша формула штайнмайера
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru