Дина Аверина выступала в Токио с серьезной травмой спины

Токио, 7 августа. Российская гимнастка Дина Аверина после соревнований по индивидуальному многоборью в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио рассказала о серьезной травме спины.

Россиянка в борьбе за золото лишь ненамного уступила гимнастке из Израиля Лине Ашрам. Решение судей было спорным и вызвало возмущение российской стороны.

Позже выяснилось, что ей была необходима серьезная операция. Российская спортсменка была травмирована в 2020 году.

«Тогда мой лечащий врач предложил потерпеть полгода. Но потом Олимпиаду перенесли, и он сказал, что можно сделать операцию, но было бы тогда долгое восстановление. Я ее не делала», — рассказала Аверина журналистам.

Она предположила, что возможно сразу после возвращения с Олимпийских игр в Токио обратится к медикам, чтобы поскорее решить этот вопрос.

Ранее Аверина прокомментировала заявление своей сестры о возможном уходе из спорта. Обладательница олимпийского серебра заявила, что Арина Аверина высказалась так лишь на эмоциях, а на самом деле она не будет уходить из гимнастики.