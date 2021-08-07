Польские строители случайно раскопали массовое захоронение жертв чумы XVIII века

Варшава, 7 августа. Чумное кладбище XVIII века удалось обнаружить строителям в Польше. Массовое захоронение жертв эпидемии случайно раскопали в Миколайках.

Во время строительства жилого комплекса рабочие нашли ценный археологический объект с признаками быта поселений эпохи неолита и римского периода, а также два кладбища. Одно из них датируется началом XVIII века, а второе — XVII-XIX веком.

После того как строители наткнулись на человеческие останки, было принято решение приостановить работу над возведением комплекса с целью проведения в дальнейшем археологических исследований. В результате археологи смогли найти уникальные исторические артефакты, в том числе фрагменты керамических сосудов, сообщает Wydarzenia.

В Казахстане тем временем обнаружили каменный алтарь для жертвоприношений времен сарматов. Еще одной находкой стал церемониальный меч, покрытый золотым напылением.