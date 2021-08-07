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Победитель «Битвы экстрасенсов» дал прогноз на 2022 год

  /   Обновлено: 07 августа 2021 15:00
Общество
Победитель «Битвы экстрасенсов» дал прогноз на 2022 год
pixabay.com

Москва, 7 августа. Победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс объяснил, каким 2022 год выдастся для граждан России.

По словам экстрасенса, грядущий год для россиян будет более спокойным и стабильным. Он прогнозирует стабилизацию внутренней ситуации в стране и уверен, что в 2022 году произойдет угасание политических конфликтов.

Маг считает, что экономика не продемонстрирует стремительного роста, однако ее падение прекратится. Год принесет хороший урожай в области сельского хозяйства, благодаря чему удастся сдержать рост цен, передает FTimes.

Также ослабнет прессинг на Россию со стороны международного сообщества. В 2022 году возможна оттепель в отношениях с Америкой, добавил медиум.

Экстрасенс подчеркнул, что несмотря на прогнозы необходимо принимать решения самому. Не стоит надеяться на изменения извне.

Как ранее сообщалось, ведьма объяснила, как роковое новолуние 8 августа повлияет на политику. Она дала ценные советы, которые помогут без последствий провести этот день.

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