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Российские и индийские военные уничтожили базу «боевиков» на учениях «Индра-2021»
Армия
Российские и индийские военные уничтожили базу «боевиков» на учениях «Индра-2021»
Федеральное агентство новостей

Волгоград, 7 августа. Военнослужащие Вооруженных сил России и Индии проводят совместные учения «Индра-2021» под Волгоградом, в ходе которых была уничтожена база условных боевиков.

В ходе маневров военные двух стран отрабатывают поиск и ликвидацию условных вооруженных формирований, передает телеканал «Звезда». Тактические группы осуществляют разведку и отражают атаку диверсантов противника.

Согласно легенде учений, для обеспечения ликвидации базы «боевиков» в одном из квадратов тактическую группу индийских солдат сверху прикрывают вертолеты. В то же время им навстречу движутся российские военные.

По итогу совместные силы индийских и российских военнослужащих смогли обнаружить базу условного противника, после чего «боевики» были блокированы и уничтожены с земли и с воздуха. Командование как со стороны РФ, так и со стороны Индии осталось довольно результатами маневров.

Ранее сообщалось, что тактико-специальные учения саперных подразделений завершились под Псковом. Личный состав для обеспечения прикрытия подразделений подготовил насыпной защитный вал по фронту, использовав для этого колейный минный трал КМТ-6.

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россия учения индия
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