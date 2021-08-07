Российский борец Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом в Токио

Токио, 7 августа. Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил американца Кайла Снайдера и забрал себе второе олимпийское золото в Токио.

Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, в финальном поединке за золото встретился с американским борцом Кайлом Снайдером. Бой закончился со счетом 6:3 победой россиянина. Для Садулаева это уже второе олимпийское золото. Первую медаль он завоевал на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, где выступал в категории до 86 килограммов.

Победа борца принесла сборной России 19-ю золотую медаль на международном турнире в Токио. Многие рассчитывали на золото в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, однако странное судейство лишило Дину Аверину награды. Спортсменке занизили баллы за упражнение с лентой, из-за чего она заняла лишь второе место.