Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 15:43
15:41
Экономика
Российский рынок пополнится новым кроссовером Forester от Subaru
15:40
Спорт
Беглов поздравил гимнастку Дину Аверину с олимпийским серебром в личном многоборье
15:39
Весь мир
Количество заражений в США стремительно растет, несмотря на успехи в вакцинации
15:33
Армия
В Японии поделились необычными вариантами компоновки кабины нового двухместного Су-57
15:30
Политика
Борис Джонсон не стал извиняться за возмутившую британцев шутку о Маргарет Тэтчер
15:28
ЦАР
СМИ ЦАР сообщили о причастности миротворцев ООН к нападению на город Обо
15:28
Общество
Путин направил жителям Рыбинска поздравления с 950-летием города
15:28
Спорт
Ромашина стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания
15:27
Общество
Погода в Москве может резко ухудшиться в ближайшие несколько часов
15:26
Происшествия
Двухлетний ребенок выпал из окна в Кировском округе Омска
Все новости

Российский борец Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом в Токио

  /   Обновлено: 07 августа 2021 15:10
Спорт
Российский борец Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом в Токио
Global Look Press  /  Kadir Caliskan via www.imago-ima/www.imago-images.de

Токио, 7 августа. Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев победил американца Кайла Снайдера и забрал себе второе олимпийское золото в Токио.

Садулаев, выступающий в весовой категории до 97 килограммов, в финальном поединке за золото встретился с американским борцом Кайлом Снайдером. Бой закончился со счетом 6:3 победой россиянина. Для Садулаева это уже второе олимпийское золото. Первую медаль он завоевал на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, где выступал в категории до 86 килограммов.

Победа борца принесла сборной России 19-ю золотую медаль на международном турнире в Токио. Многие рассчитывали на золото в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, однако странное судейство лишило Дину Аверину награды. Спортсменке занизили баллы за упражнение с лентой, из-за чего она заняла лишь второе место.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Российский борец Абдулрашид Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом в Токио
олимпийские игры токио олимпиада борьба садулаев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru