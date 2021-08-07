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Власти Литвы пытаются стимулировать отток мигрантов единовременными выплатами
Политика
Власти Литвы пытаются стимулировать отток мигрантов единовременными выплатами
pixabay.com

Вильнюс, 7 августа. Литовское руководство начнет поощрять нелегальных мигрантов за согласие вернуться на родину, сообщила директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

Таким образом власти прибалтийской республики пытаются противодействовать миграционному кризису, который образовался на границе с Белоруссией. За согласие покинуть страну переселенцам будут выдавать 300 евро.

«В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере 300 евро», — сказала она.

Вместе с тем глава ведомства сообщила, что такая выплата является единоразовой. В случае повторного проникновения на территорию республики, мигранты могут не рассчитывать на пособие, резюмировала она.

Ранее стало известно, что Литва решилась на строительство забора на границе с Белоруссией. Однако для этих целей республике придется взять кредит.

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