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Мурашко призвал не пренебрегать полным курсом вакцинации от коронавируса

  /   Обновлено: 07 августа 2021 14:52
Общество
Мурашко призвал не пренебрегать полным курсом вакцинации от коронавируса
pixabay.com

Москва, 7 августа. Проходить полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции призвал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Если человек привился препаратом, который состоит из двух компонентов, то необходимо завершить полный курс вакцинации от коронавируса. В зависимости от типа вакцины в конце второй или третьей недели после прививки появляется продуктивный иммунитет. Он снижает риск развития осложнений и сохраняет жизнь, подчеркнул министр.

Мурашко ранее объяснил, почему третья волна коронавируса имеет агрессивный характер и распространяется быстрее. Это связано с возникновением новых штаммов, считает глава Минздрава РФ.

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