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Синхронистки из России выиграли золото на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 07 августа 2021 15:12
Спорт
Синхронистки из России выиграли золото на Олимпиаде в Токио
ТАСС  /  Mark Baker Кредит: AP/TASS

Токио, 7 августа. Российские спортсменки выиграли золото в командных соревнованиях по синхронному плаванию на летних Олимпийских играх в Токио. Они принесли в копилку сборной России 18-е золото.

Серебро в командном синхронном плавании завоевали китайские спортсменки, а следом за ними представители Украины. Для России победа в этом виде спорта стала не первой на Олимпиаде — Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина ранее завоевали золото в дуэте.

Ранее стало известно, что гимнастка Дина Аверина не смогла порадовать команду золотом в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике. Уступившая израильтянке спортсменка расстроила до слез двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Хоркину. Она отметила, что обладательница золота не отличилась безошибочным выступлением — она уронила ленту.

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золото олимпиада синхронное плавание
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