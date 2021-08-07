Синхронистки из России выиграли золото на Олимпиаде в Токио

Токио, 7 августа. Российские спортсменки выиграли золото в командных соревнованиях по синхронному плаванию на летних Олимпийских играх в Токио. Они принесли в копилку сборной России 18-е золото.

Серебро в командном синхронном плавании завоевали китайские спортсменки, а следом за ними представители Украины. Для России победа в этом виде спорта стала не первой на Олимпиаде — Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина ранее завоевали золото в дуэте.

Ранее стало известно, что гимнастка Дина Аверина не смогла порадовать команду золотом в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике. Уступившая израильтянке спортсменка расстроила до слез двукратную олимпийскую чемпионку Светлану Хоркину. Она отметила, что обладательница золота не отличилась безошибочным выступлением — она уронила ленту.