Тарасова назвала «бандитами» судей, которые снизили Авериной баллы на Олимпиаде

Москва, 7 августа. Титулованный тренер Татьяна Тарасова возмущена судейством личного многоборья на Олимпийских играх в Токио. Гимнастка Арина Аверина, претендовавшая на бронзу, осталась без медали.

Россиянка перед последним видом программы занимала третье место в турнирной таблице. Однако токийской бронзы Аверина лишилась после упражнения с лентой. Судьи снизили гимнастке балы за вынужденную замену снаряда во время выступления.

Global Look Press / Kohei, MARUYAMA/AFLO

Сестра Арины Дина Аверина также получила заниженные баллы за упражнение с лентой. После этого вида программы она сместила с первой строчки турнирной таблице на вторую. Золото взяла Лина Ашрам из Израиля, опередив россиянку всего на 0,150 балла.

Известный советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова эмоционально высказалась об этом судействе. Она отметила, что на глазах судей израильская спортсменка потеряла предмет во время выступления, но они на это просто закрыли глаза.

«Бандиты! Настоящие бандиты! <...> Судьи много раз меняли оценки — это значит, что они не уверены в своей правоте. Нам они, конечно, ничего не меняли. Зато всем остальным меняли. Зачем нам такие судьи, которые ничего не знают? Это просто стыдно», — высказалась Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Оставшаяся без олимпийской медали Арина Аверина после выступлений заявила, что не хочет продолжать спортивную карьеру. Ее сестра Дина, которая стала серебряной призеркой Олимпиады в Токио, уверена, что это была сказано на эмоциях.