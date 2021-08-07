Пьяный мужчина напал на сотрудницу детского парка в Киргизии из-за русского языка

Бишкек, 7 августа. Посетителю детского парка в Бишкеке не понравилось, что девушка-кассир общалась с ним на русском языке, поэтому он бросил ей в лицо калькулятор.

Инцидент произошел 2 августа и попал на камеры видеонаблюдения, установленные в детском парке. На опубликованных кадрах можно заметить, что разъяренный мужчина ведет себя агрессивно, а после бросает калькулятор в лицо сотрудника.

«Самое неприятное, что мужчина ударил девушку и сделал это на национальной почве, а если быть точнее, кассир проконсультировала на русском языке, что и привело его в ярость, и он стал требовать разговаривать с ним только на киргизском», — говорится в сообщении представителей парка.

Примечательно, что после короткой беседы сотрудники полиции отпустили мужчину. Через несколько минут он вернулся и продолжил оскорблять работников площадки. В итоге дебошира доставили в отдел и возбудили в его отношении дело по статье «Мелкое хулиганство».

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