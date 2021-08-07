Нутрициолог объяснил, как подготовить иммунитет к зиме

Москва, 7 августа. Организму требуется подготовка к зимнему сезону. Нутрициолог Галина Грошева рассказала, что для этого нужно сделать.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо включить в ежедневный рацион больше сезонных овощей и фруктов. При этом не нужно объедаться, поскольку накопить витамины таким образом не получится.

«Если хотите и зимой получать микроэлементы из дачных овощей и фруктов, заготовьте их летом впрок», — объяснила Грошева.

Медик считает, что для этого их следует замораживать, чтобы полезные элементы сохранились в плодах. Кроме того, с началом осени рекомендуется разбавить питание белыми грибами, рыбой и молоком. Благодаря этим продуктам можно будет восполнить потребность в витамине D.

Доктор Александр Мирошников ранее посоветовал есть побольше черники и базилики для поддержки иммунитета. Этому способствуют входящие в состав продуктов полезные вещества.