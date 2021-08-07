Геннадий Онищенко назвал причину конфузов Джо Байдена

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не раз оконфуживался во время своих выступаний. Его ляпы и оговорки уже собраны в различные подборки в социальных сетях, даже бывший президент США Дональд Трамп не оставляет возможности упрекнуть Байдена за словесные накладки.

Так, например, вчера Джо Байден заявил, что 350 миллионов американцев уже вакцинированы, хотя население США — 332 миллиона. А во время праймериз Байден случайно перепутал жену с сестрой в победной речи после «супервторника». 78-летний политик представил избирателям свою сестру Валери, при этой рукой он указал на жену Джилл.

На этом казусы с именами не закончились. Байден перепутал свою внучку с умершим сыном на предвыборном митинг.

Депутат Госдумы, известный врач Геннадий Онищенко в беседе с ФАН рассказал, что оговорки и забывчивость президента США свидетельствует о склерозированных сосудах головного мозга.

«Действительно, около половины американцев уже привились от коронавируса. Я специально акцентирую на этом внимание, потому что мы пока к этой цифре не приблизились. Говорю это в связи с тем, что не привитые россияне делают акцент на том, что вакцинация нарушает права. И для тех, кто так говорит, Америка является образцом защиты прав человека», — заявил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Онищенко призвал всех россиян прекратить эти разговоры и пройти вакцинацию, чтобы все имели право на жизнь и здоровье.

«Байдену 78 лет и у него скорее всего уже склерозированные сосуды, это не говорит о каком-то заболевании, это говорит о возрасте. Потеря памяти, забывчивость, заговаривание — это все следствие», — прокомментировал политик.

Депутат Госдумы рассказал, что в США подавляющее большинство депутатов имеют возраст от 70 лет и выше, у них огромный жизненный опыт. Действующий президент США около 30 лет был конгрессменом, добавил Онищенко.

«Генетика у него не такая сильная. Несмотря на его работоспособность в 78 лет, эти явления свидетельствуют о склерозированных сосудах головного мозга», — подчеркнул собеседник ФАН.

Врач признался, что внимательно наблюдал за встречей Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, и за президентом США подобного замечено не было.

Ранее Геннадий Онищенко рассказал о качестве выпускаемых в России средств индивидуальной защиты, отметив нехватку нетканого материала для их производства. В России в 2020 году, по словам Онищенко, был замечен дефицит одноразовых масок.