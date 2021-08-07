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Представители МакSим сообщили, что певица полностью пришла в себя после длительной комы

  /   Обновлено: 07 августа 2021 14:28
Шоу-бизнес
Представители МакSим сообщили, что певица полностью пришла в себя после длительной комы
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Москва, 7 августа. В официальной группе МакSим во «ВКонтакте» появился пост, который очень обрадовал ее фанатов. Певица уже полностью пришла в себя после комы: даже смеется и шутит с медперсоналом.

Почти полтора месяца Марина Максимова, известная как МакSим, провела в искусственной коме под аппаратом ИВЛ. В середине июня ее госпитализировали с подозрением на коронавирус, однако несколько тестов показали отрицательный результат. Врачи диагностировали у артистки двустороннюю пневмонию с 75% поражением легких. Из-за тяжелого состояния МакSим медики приняли решение ввести ее в медикаментозный сон.

Самое страшное теперь позади — звезда полностью пришла в сознание. Несмотря на то, что организм артистки еще сильно ослаблен, она настроена оптимистично. Как сообщили представители МакSим, она даже начала шутить с врачами и медсестрами. Поклонники беспокоились, что длительная кома негативно скажется на функциях организма Максимовой в будущем. Однако, как отметили менеджеры, у звезды нет никаких последствий комы, даже «память отличная».

«Сейчас наша Марина в ясном сознании, уже полностью пришла в себя. Да, естественно, она активно общается со всем медицинским персоналом», — говорится в посте в официальной группе певицы во «ВКонтакте».

Пока МакSим находится в реанимации, куда по санитарно-медицинским правилам не пускают родственников. Общается артистка с близкими и друзьями по видеосвязи. Как сообщает «Вечерняя Москва» артистка чувствует себя «по-боевому» и уже настроена на выписку. За время проведенное в больнице МакSим соскучилась не только по семье, но и по своему любимому лакомству — мороженому.

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