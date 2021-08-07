Появился тизер второго сезона комедийного сериала «Великая»

, 7 августа. Американский видеосервис Hulu представил тизер нового сезона сатирического мини-сериала «Великая», главную роль в котором сыграла голливудская актриса Эль Фаннинг.

Премьера новых серий запланирована на 19 ноября, по традиции создатели выложат весь сезон сразу. Пока неизвестно, какие события будут разворачиваться в сезоне и из скольких эпизодов он будет состоять.

Главные роли в сатирической комедии о жизни еще юной российской императрицы Екатерины II и Петра III играют Эль Фаннинг, Николас Холт, Фиби Фолт и многие другие.

Ранее стало известно, что к касту популярного проекта присоединится звезда сериала о сверхъестественном «Секретные материалы» Джиллиан Андерсон. По предварительным данным, актриса сыграет роль матери императрицы, которая ждет ребенка. По сюжету она приезжает в Российскую империю, чтобы познакомиться с зятем и территориями, которыми владеет ее дочь. Позже выясняется, что героиня Андерсон прибыла в замок совсем с иными целями.