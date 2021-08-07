Хоркина расплакалась из-за серебра Авериной на ОИ в Токио

Москва, 7 августа. Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Светлана Хоркина расплакалась после того, как судьи на Олимпиаде в Токио отдали серебро россиянке Дине Авериной.

Светлана Хоркина призналась, что ей тяжело говорить, поскольку она «только успокоилась». Она поздравила соотечественницу Дину Аверину с серебряной медалью, отметив, что это тоже высокая награда.

«Тяжело говорить, потому что только успокоилась. Ошибаться нельзя, очень многие научились делать гимнастику... Побеждает тот, кто идет без помарок и у кого сильная программа», — отметила экс-спортсменка в интервью «Спорт-Экспрессу».

Хоркина обратила внимание на то, что израильская спортсменка, которой судьи отдали золотую награду, во время выступления уронила ленту. Она указала на то, что олимпийским чемпионом должен становиться тот, кто не делает ни единой помарки.

Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на летних ОИ-2020, ее сестра Арина заняла четвертое место, оставшись без медали токийских Игр.