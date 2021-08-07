Группу детей госпитализировали с поезда Мурманск — Адлер с симптомами кишечной инфекции

Краснодар, 7 августа. Сразу 20 несовершеннолетних были сняты с поезда и доставлены в больницы Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию.

Как сообщил источник ФАН, речь идет о маленьких пассажирах поезда, следовавшего из Мурманска в Адлер. Еще 15 человек, у которых отмечались похожие симптомы, продолжили следование после осмотра медиками.

«Сегодня, по предварительной информации, 20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде №225 Мурманск — Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию», — сообщил источник.

В общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних пассажиров.

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