Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 15:41
15:41
Экономика
Российский рынок пополнится новым кроссовером Forester от Subaru
15:40
Спорт
Беглов поздравил гимнастку Дину Аверину с олимпийским серебром в личном многоборье
15:39
Весь мир
Количество заражений в США стремительно растет, несмотря на успехи в вакцинации
15:33
Армия
В Японии поделились необычными вариантами компоновки кабины нового двухместного Су-57
15:30
Политика
Борис Джонсон не стал извиняться за возмутившую британцев шутку о Маргарет Тэтчер
15:28
ЦАР
СМИ ЦАР сообщили о причастности миротворцев ООН к нападению на город Обо
15:28
Общество
Путин направил жителям Рыбинска поздравления с 950-летием города
15:28
Спорт
Ромашина стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания
15:27
Общество
Погода в Москве может резко ухудшиться в ближайшие несколько часов
15:26
Происшествия
Двухлетний ребенок выпал из окна в Кировском округе Омска
Все новости

Группу детей госпитализировали с поезда Мурманск — Адлер с симптомами кишечной инфекции

  /   Обновлено: 07 августа 2021 15:22
Происшествия
Группу детей госпитализировали с поезда Мурманск — Адлер с симптомами кишечной инфекции
donland.ru  /  Пресс-служба Губернатора Ростовской области

Краснодар, 7 августа. Сразу 20 несовершеннолетних были сняты с поезда и доставлены в больницы Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию.

Как сообщил источник ФАН, речь идет о маленьких пассажирах поезда, следовавшего из Мурманска в Адлер. Еще 15 человек, у которых отмечались похожие симптомы, продолжили следование после осмотра медиками.

«Сегодня, по предварительной информации, 20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде №225 Мурманск — Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию», — сообщил источник.

В общей сложности в составе организованных групп следовало около 250 несовершеннолетних пассажиров.

Ранее врач-педиатр объяснила, почему малышей до трех лет не стоит брать на море.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Группу детей госпитализировали с поезда Мурманск — Адлер с симптомами кишечной инфекции
дети кишечная инфекция поезд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru