Ряд немецких «демократических изданий» в последнее время яростно критикует правительство своей страны по поводу сближения с Россией по линии «Северного Потока — 2», видя в этом опасную энергетическую зависимость Берлина от Москвы.

Но дальше всех в этой критике, кажется, пошла Die Welt, в которой вышел материал о том, что Германии в плане энергетической независимости нужно «поучиться у Литвы». Далее автор текста говорит, что благодаря терминалу СПГ в Клайпеде Литва смогла не только добиться снижения цен на газ от России вообще и «Газпрома» в частности, но и продемонстрировать свою политическую волю и энергетическую независимость. При том, что строительство терминала обошлось этой стране «всего» в 128 миллионов долларов. А цены на энергию, и, к слову, это действительно так, даже для конечного потребителя в этой прибалтийской стране вполне рыночные и приемлемые: 0,0295 евро за киловатт/час. По мнению автора, все потому, что Литва в свое время отказалась прокладывать по своей территории «СП-1», а потом еще и активно привлекала разного рода «зеленые» организации для остановки прокладки этого российского трубопровода по дну Балтийского моря.

В общем, вот бы и Германии так. А еще лучше построить свои СПГ-терминалы. И тогда можно было бы диктовать условия по ценам Кремлю и «Газпрому», и вообще все было бы замечательно с энергетической безопасностью.

Правда, автор статьи тактично умалчивает, от кого и по каким ценам принимался бы газ этими германскими терминалами, а от кого в основном принимает сжиженный газ Литва. Это отдельная и очень смешная история, о которой расскажем ниже.

Пока же стоит напомнить, что проект продажи в Европу сжиженного газа — это давняя инициатива США, которая, впрочем, не то чтобы увенчалась успехом. И это случилось ровно потому, что этот самый газ на 20 процентов дороже российского. И если бы даже Германия построила терминалы и стала принимать американское «голубое топливо», то «Газпрому» не было бы нужды снижать цену, потому что российский газ изначально дешевле.

Но с Литвой и ее «энергетической независимостью», а также финансовыми выгодами — все еще веселее. Дело в том, что, по подсчетам экспертов, Литва после отказа от проведения по своей территории, а, вернее, под землей, российского трубопровода теряет примерно 500 миллионов долларов в год за оплату Россией транзита.

При этом в свое время, когда Литва уж совсем разошлась по поводу того, чтобы бойкотировать «СП-1», руководство этой страны получило весьма прозрачные намеки из Лондона и Берлина, что делать так не надо. И российскому газу — быть. Это до всяких санкций и прочих украинских событий.

В итоге Литва осталась без прибыли от транзита. Даже судилась с «Газпромом» по поводу цен на поставки газа в 2012 году, но проиграла в Арбитражном суде Стокгольма. Надежда, впрочем, была на тот самый клайпедский терминал. И надежда эта, казалось бы, оправдалась. В ноябре 2020 года директор Klaipedos nafta, компании-оператора терминала, Дарюс Шилинскис рапортовал:

«Наши расчеты показывают, что в течение газового 2020 года потребителям природного газа Литвы было поставлено более 70% от общего объема потребленного природного газа с терминала СПГ».

Но кто главный поставщик газа на этот терминал, который обеспечивает энергией на 70% потребителей Литвы? Российский «Новатэк». Таким образом, это очень интересная «энергетическая независимость», которая на 70% находится в зависимости от российского газа. Даже больше, чем на 70%, поскольку окончательно Литва от продукции «Газпрома» не отказалась до сих пор.

ФБА «Экономика сегодня» /

Что же касается снижения цен на газ в последние годы, то такая ситуация происходит не только в Литве или Прибалтике, но по всей Европе. Было аномально теплое лето, терминалы газа в Европе заполнились даже с излишками. И поэтому сейчас пошло общее снижение цены на газ: хоть российский, хоть американский. И никто, кроме Литвы и ряда немецких демократических изданий, не заявляет, что главная причина тому — перспективные СПГ-терминалы и прочая глобальная конкуренция.

Куда интереснее будет посмотреть на ситуацию, когда цены на голубое топливо выровняются или в силу какого-нибудь аномально-холодного сезона пойдут вверх. Что тогда будут заявлять в Литве? Что же касается литовского терминала, то тут можно вспомнить еще и то, что использование его очень сильно бьет по карману местных коммерческих структур, а также сопряжено с судебными издержками.

Дело в том, что терминал арендуется Литвой. Как оказалось, «всего» 128 миллионов долларов, по версии немецких журналистов, — это очень даже существенные деньги для литовского бюджета. При этом арендные издержки падают на промышленных потребителей. В прошлом году между одной из крупнейших в Восточной Европе компаний-потребителей Achema и Klaipedos nafta был суд по поводу несправедливых требований по оплате сжиженного газа и услуг СПГ-терминала. И Klaipedos nafta вынуждена была сама брать кредит на содержание станции. Такой вот «выгодный бизнес» и «энергетическая независимость».

И понятно, что советовать такие «хитрые схемы» германскому правительству может либо человек, который вообще ничего не понимает в энергетической политике и экономике, либо тот, кто лоббирует совершенно конкретные интересы совершенно конкретных компаний, и компании эти, точно, не из России.

Что же касается позиции нашей страны, то стоит напомнить, что и «Газпром», и российское руководство, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно заявляли, что СП-2 и поставка российского газа в Европу — это сугубо экономический проект, который выгоден как России, так и самой Европе. Это близко, дешево и надежно. Более того, следуя этим заявлениям, «Газпром», вопреки опасениям многих, не перекрыл транзит газа через Украину, а продлил с ней контракт до 2024 года, потому что «только бизнес и ничего личного».

В самой Европе многие берут российский газ на вооружение в сугубо политическом ключе, даже невзирая на экономические издержки. Впрочем, СП-2 будет введен в эксплуатацию уже в ближайшие месяцы, а потому, чтобы там ни заявляли наши «европейские партнеры», это все уже риторика по остаточному принципу.