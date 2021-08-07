Молодые пилоты МиГ-31 впервые провели ночные маневры на Камчатке

Владивосток, 7 августа. Молодые командиры экипажей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота впервые выполнили полеты в ночное время суток.

В ходе маневров молодые офицеры отрабатывали выполнение взлета, пилотирование по приборам в условиях темного времени суток, а также отрабатывали порядок действий экипажа при посадке воздушного судна.

Сообщается, что ход учебных полетов постоянно контролировался опытными летчиками-инструкторами истребительной эскадрильи авиаполка. Главной задачей учебно-тренировочных маневров являлась подготовка молодых пилотов морской авиации ТОФ к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Ранее сообщалось, что летчики из России и Китая отработали совместные маневры на учениях «Взаимодействие-2021». Полетам предшествовала подготовка авиационной техники с проверкой оборудования, авиационных средств и систем самолетов.