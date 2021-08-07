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Власти Ирака решили приостановить все пассажирские рейсы в Белоруссию

  /   Обновлено: 07 августа 2021 14:36
Общество
Власти Ирака решили приостановить все пассажирские рейсы в Белоруссию
pixabay.com

Багдад, 7 августа. Власти Ирака приняли решение о приостановке всех пассажирских рейсов в Белоруссию на неопределенный срок.

Рейсы в Минск временно престанут выполнять «Иракские авиалинии» и другие национальные авиаперевозчики. Об этом сообщается на странице управления гражданской авиации страны в социальной сети Facebook.

Вероятнее всего, рейсы из Белоруссии разрешат только для возвращения иракских граждан. Сообщается, что из Багдада в белорусскую столицу можно было добраться рейсами Iraqi Airways и FlyBaghdad.

Российские авиакомпании, в свою очередь, получили допуск на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Разрешение на выполнение полетов дали девяти перевозчикам, в числе которых «Аэрофлот», «Победа», S7 и ряд других.

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белоруссия ирак авиарейсы
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