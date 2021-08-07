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Прохор Шаляпин дежурит у постели больной возлюбленной-миллионерши
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин дежурит у постели больной возлюбленной-миллионерши
instagram.com  /  @shalyapin_official

Лос-Анджелес, 7 августа. Бывший участник «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин рассказал, что его возлюбленная, 42-летняя миллионерша Татьяна Клаудиа Девис находится в тяжелом состоянии из-за коронавируса.

Известный музыкант и певец Прохор Шаляпин несколько недель назад отправился на отдых в Лос-Анджелес вместе со своей избранницей канадской миллионершей русского происхождения Татьяной Клаудией Девис. После Америки влюбленные планировали попутешествовать по Мексике, но поездка отменилась из-за заражения Девис коронавирусом.

Шаляпин рассказал, что первые симптомы болезни у его избранницы появились после посещения «Цирка дю Солей». По словам участника «Фабрики звезд», они ходили на преставление большой компанией и все, кроме него слегли с COVID-19. Возлюбленная певца тяжело переносит инфекцию — вот уже несколько дней у нее не спадает высокая температура.

«Еле дышит <...> Я круглосуточно дежурю у ее кровати. Слава Богу, болезнь меня миновала, так как я перед поездкой вакцинировался» , — рассказал Шаляпин в беседе с kp.ru.

С миллионершей Татьяной Клаудией Девис музыкант встречается уже второй год. Женщина не жалеет на Прохора Шаляпина никаких денег, благо она может себе позволить любые траты. Так, Новый год пара отмечала в Лос-Анджелесе, где сняла люкс в элитном отеле за 2 миллиона рублей.

Прохор Шаляпин, пожалуй, всегда умел притягивать к себе деньги, не прикладывая й этому особых усилий. Весной он побывал на даже легендарной артистки Людмилы Гурченко, где нашел ювелирное украшение, стоимость которого варьируется от 3 до 6 миллионов рублей.

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здоровье шаляпин коронавирус девис
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