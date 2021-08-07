Депутат Госдумы предложил увеличить рабочую неделю до семи дней

Москва, 7 августа. Инициатива об увеличении рабочей недели поступила от депутата Государственной думы Николая Арефьева.

Экономику в России можно восстановить, если увеличить рабочую неделю. Таким мнением поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев в беседе с URA.RU. Он считает, что рабочими нужно сделать субботу и воскресенье.

Также в России предлагают ввести четырехдневную рабочую неделю. Профсоюзы ранее оценили эту инициативу. При переходе на такой формат работы необходимо сохранить заработную плату.