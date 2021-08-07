Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 августа 15:41
15:40
Спорт
Беглов поздравил гимнастку Дину Аверину с олимпийским серебром в личном многоборье
15:39
Весь мир
Количество заражений в США стремительно растет, несмотря на успехи в вакцинации
15:33
Армия
В Японии поделились необычными вариантами компоновки кабины нового двухместного Су-57
15:30
Политика
Борис Джонсон не стал извиняться за возмутившую британцев шутку о Маргарет Тэтчер
15:28
ЦАР
СМИ ЦАР сообщили о причастности миротворцев ООН к нападению на город Обо
15:28
Общество
Путин направил жителям Рыбинска поздравления с 950-летием города
15:28
Спорт
Ромашина стала самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания
15:27
Общество
Погода в Москве может резко ухудшиться в ближайшие несколько часов
15:26
Происшествия
Двухлетний ребенок выпал из окна в Кировском округе Омска
15:26
Политика
«Чемодан-вокзал-Россия!»: Киев готов финансировать переселение русскоязычных украинцев в РФ
Все новости

Депутат Госдумы предложил увеличить рабочую неделю до семи дней

  /   Обновлено: 07 августа 2021 14:34
6
12376
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить рабочую неделю до семи дней
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Москва, 7 августа. Инициатива об увеличении рабочей недели поступила от депутата Государственной думы Николая Арефьева.

Экономику в России можно восстановить, если увеличить рабочую неделю. Таким мнением поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев в беседе с URA.RU. Он считает, что рабочими нужно сделать субботу и воскресенье.

Также в России предлагают ввести четырехдневную рабочую неделю. Профсоюзы ранее оценили эту инициативу. При переходе на такой формат работы необходимо сохранить заработную плату.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Депутат Госдумы предложил увеличить рабочую неделю до семи дней
россия госдума рабочая неделя
6 комментариев
Рейтинг@Mail.ru