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«Чудес не бывает»: онколог прокомментировал состояние Надежды Кадышевой
Общество
«Чудес не бывает»: онколог прокомментировал состояние Надежды Кадышевой
Global Look Press  /  Alexander Keltik/Russian Look

Москва, 7 августа. Популярная эстрадная исполнительница Надежда Кадышева имеет предрасположенность к тяжелой болезни. Об этом рассказал известный врач-онколог Евгений Черемушкин.

Последние появления артистки на публике действительно взволновали ее фанатов. Они отмечают, что Кадышева резко постарела, осунулась и стала выглядеть крайне болезненно.

Долгое время исполнительницу можно было увидеть только на концертах, однако и они стали отменяться с завидной регулярностью без объяснения причин. При этом Кадышева совсем перестала общаться и с поклонниками, и с представителями прессы. Сама исполнительница неоднократно говорила, что боится онкологии, поскольку она влияла на жизни многих членов ее семье.

Специалист в области онкологии отметил, что у звезды есть предрасположенность к развитию заболевания. От этого ей никуда не уйти, поэтому риски довольно высоки.

«Есть генетическая предрасположенность, передаваемая из поколения в поколение. Существует вероятность повторения болезни, она почти стопроцентная, это очень высокие риски. Чудес не бывает», — приводит слова медика интернет-издание blitz.plus.

Ранее промоутер Сергей Лавров пообщался с обеспокоенными фанатами 62-летней звезды. По его словам, Надежда Кадышева отменяет каждый третий концерт из-за плохого самочувствия.

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здоровье онкология кадышева
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