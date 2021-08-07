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Захарова назвала русофобской войной против спорта судейство гимнастки Авериной

  /   Обновлено: 07 августа 2021 14:17
Политика
Захарова назвала русофобской войной против спорта судейство гимнастки Авериной
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 7 августа. Инициаторы русофобской войны против спорта не могли допустить победы гимнастки Дины Авериной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала инцидент с засуженной спортсменкой. По ее словам, тренер Ирина Винер является непререкаемым авторитетом в мире спорта, который создал галактику под названием «современная художественная гимнастика».

«Почитайте, что она говорит о судействе и причинах отношения к российскому спорту», — написала Захарова в Telegram-канале.

Представитель МИД добавила, что инициаторы русофобской войны пошли на подлог на глазах всего мира.

Дина Аверина ранее получила серебро на летних Олимпийских играх в Токио. Команда подала протест в связи с оценкой, но судьи отклонили жалобу. Россия впервые с 1996 года лишилась золота на соревнованиях по художественной гимнастике.

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захарова гимнастика аверина
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