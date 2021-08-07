Глава Минздрава России объяснил быстрое распространение третьей волны коронавируса

Москва, 7 августа. Третья волна новой коронавирусной инфекции более агрессивна и распространяется гораздо быстрее предыдущих.

Это происходит в первую очередь из-за новых мутаций SARS-CoV-2. Такое мнение выразил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с журналистами.

«В силу того, что меняется штамм, она более агрессивна и быстрее распространяется», — подчеркнул глава ведомства в рамках рабочей поездки в Астрахань.

В то же время вакцины против COVID-19 становятся все доступнее для населения России. Летом отмечается прирост иммунизации граждан в четыре раза, ранее заявил Михаил Мурашко.