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Глава Минздрава России объяснил быстрое распространение третьей волны коронавируса

  /   Обновлено: 07 августа 2021 14:21
Общество
Глава Минздрава России объяснил быстрое распространение третьей волны коронавируса
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 7 августа. Третья волна новой коронавирусной инфекции более агрессивна и распространяется гораздо быстрее предыдущих.

Это происходит в первую очередь из-за новых мутаций SARS-CoV-2. Такое мнение выразил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с журналистами.

«В силу того, что меняется штамм, она более агрессивна и быстрее распространяется», — подчеркнул глава ведомства в рамках рабочей поездки в Астрахань.

В то же время вакцины против COVID-19 становятся все доступнее для населения России. Летом отмечается прирост иммунизации граждан в четыре раза, ранее заявил Михаил Мурашко.

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